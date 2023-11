Kompromitacja Bayernu w starciu z trzecioligowcem. Wściekłość w klubie, dyrektor nie wytrzymał

Do olbrzymiej sensacji doszło w Pucharze Niemiec. Trzecioligowa ekipa 1. FC Saarbrucken wyeliminowała w 1/16 finału Bayern Monachium, na dodatek zrobiła to w pełni zasłużenie. Dla takiego zespołu, jak mistrzowie Niemiec, to totalna kompromitacja, po której w klubie zapanowała wściekłość. Po meczu dyrektor Bayernu Christoph Freund grzmiał w mediach społecznościowych, że tak nie wolno traktować żadnego rywala.