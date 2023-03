Kolejny popis polskiego snajpera. Tak "odpowiedział" Santosowi

Dawid Kownacki trafił do siatki w 21. minucie spotkania, strzelając gola na 1:1. Drużyna HSV objęła prowadzenie w 5. minucie za sprawą słowackiego piłkarza Laszlo Benesa. Dla polskiego snajpera był to dwunasty gol w tym sezonie 2. Bundesligi. 26-latek dołoży do tego także siedem asyst, a rozegrał 24 spotkania. Trzeba przyznać, że to imponujący dorobek.