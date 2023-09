Kolejny Polak zagra w Bundeslidze. Ważny transfer, jest oficjalny komunikat

W środę 30 sierpnia Kamil Grabara i jego FC Kopenhaga awansowali do Ligi Mistrzów kosztem Rakowa Częstochowa. W studiu pomeczowym duńscy komentatorzy Niels Christian Frederiksen i Per Frimann poinformowali, że w kuluarach mówi się, że Polak zmieni zespół. - Usłyszeliśmy od dobrych źródeł, że Grabary jutro tu nie będzie. Zostanie sprzedany i zastąpiony przez Kaspra Schmeichela - powiedzieli.

Kamil Grabara w Wolfsburgu od 2024 roku