Kolejne złe wieści dla Bayernu. Zwrot akcji, kandydat znów zmienił zdanie

Bayern Monachium od dawien dawna nie miał tak nieudanego sezonu jak ten obecnie trwający . Bawarczycy zmagania skończą bez jakiegokolwiek trofeum. Ostatnią okazją na sukces były zmagania w Lidze Mistrzów . Szczęście nie uśmiechnęło się jednak do podopiecznych Thomasa Tuchela, bo w półfinale trafili na specjalizujący się w tych rozgrywkach Real Madryt . Dodatkowo po remisie w Niemczech, dwumecz rozstrzygnął się na Estadio Santiago Bernabeu, czyli w twierdzy praktycznie niemożliwej do zdobycia.

Bayern nie poddał się bez walki. Finał Ligi Mistrzów był tak blisko

Przyjezdni nie zamierzali rozkładać czerwonego dywanu przed faworytem z Hiszpanii. Ba, to właśnie drużyna z kraju naszych zachodnich sąsiadów jako pierwsza objęła prowadzenie w 68. minucie. Kapitalną akcją popisał się Alphonso Davies , który poradził sobie z Carvajalem i wpisał się na listę strzelców. Radość gości nie trwała długo. Szybko do roboty wzięli się gospodarze. Dublet zaliczył niespodziewany bohater - Joselu . Hiszpan zdobył dwie bramki w odstępstwie zaledwie czterech minut i sprawił, że kilkadziesiąt tysięcy osób na trybunach oszalało z radości.

Bayern skierował jeszcze piłkę do siatki, jednak przed uderzeniem Matthijsa de Ligta Szymon Marciniak odgwizdał spalonego. Przedstawiciele gości, niemieccy dziennikarze oraz kibice byli wściekli i mówili o ogromnym skandalu. "To była katastrofalna decyzja sędziego liniowego i głównego. Po meczu liniowy przyszedł nas przeprosić, ale na tym poziomie to niewystarczające" - wypalił wprost Thomas Tuchel, który pożegna się z Monachium tylko z jednym trofeum na koncie, mistrzostwie kraju zdobytym w sezonie 2022/23.