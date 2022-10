Kolega Zielińskiego następcą "Lewego"? Bayern powalczy o niego z gigantami

Victor Osimhen, nawet pomimo faktu, że musiał przez pewien czas pauzować z powodu kontuzji, zdołał już w bieżącym sezonie zdobyć cztery bramki przy ośmiu rozegranych spotkaniach i regularnie melduje się na murawie, ciesząc się pełnym zaufaniem Luciano Spallettiego.

Nigeryjczyk, który na Stadio Diego Armando Maradona trafił przed dwoma laty, sam również ma się czuć jak ryba w wodzie wśród "Azzurrich" i na razie nie myśli o przeprowadzce gdziekolwiek. Nie można jednak wykluczyć, że w niedalekiej przyszłości sposób myślenia 23-latka ulegnie zmianie - może on bowiem być kuszony transferem przez naprawdę wielkie firmy.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski odebrał nagrodę Gerda Müllera. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Victor Osimhen w Premier League? Co najmniej dwa zespoły są zainteresowane

Jak informuje bowiem hiszpański portal fichajes.net, Osimhena na swój celownik wzięły chociażby dwa angielskie kluby - Manchester United oraz Arsenal, czyli ekipy, które obecnie znajdują się w zupełnie innych miejscach pod względem budowy zespołu.

W przypadku "Kanonierów" mówimy o drużynie, która znajduje się obecnie na pozycji lidera Premier League i jest głównym kandydatem do zdobycia mistrzostwa Anglii. Mikel Arteta, który klub z Emirates Stadium przejął w 2019 roku, jest na razie spokojny o obsadę ataku, mając do dyspozycji m.in. Gabriela Jesusa czy Gabriela Martinellego. Mimo to obecny gracz Napoli byłby z całą pewnością cennym uzupełnieniem składu.

"Czerwony Diabły" z kolei są jeszcze na początku swojej drogi do przebudowy pod wodzą Erika ten Haga - zespół z Old Trafford jest co prawda na całkiem obiecującym, piątym miejscu w klasyfikacji PL, ale co jakiś czas rywale ujawniają różne mankamenty w grze MU. W obliczu bardzo możliwego odejścia Cristiano Ronaldo, piłkarz taki, jak Osimhen mógłby okazać się bardzo istotnym wzmocnieniem.

Bayern Monachium szuka następcy Lewandowskiego. Osimhen wejdzie w jego buty?

Najciekawszy jednak wydaje się inny wątek w doniesieniach dotyczących Nigeryjczyka - a konkretnie ten związany z Bayernem Monachium. "Die Roten" bowiem nie są w stanie do końca załatać luki powstałej po odejściu Roberta Lewandowskiego - Sadio Mane, który nie jest nawet "dziewiątką", jak na razie prezentował nierówną formę, a młodziutkiemu Mathysowi Telowi brakuje jeszcze doświadczenia.

Tym samym Osimhen mógłby okazać się całkiem niezłą opcją dla "Gwiazdy Południa" - zwłaszcza, że gracz ma nie tylko już spore doświadczenie w Serie A, ale też w Ligue 1 oraz... samej Bundeslidze, gdyż w swoim piłkarskim CV ma również VfL Wolfsburg.

Bayern Monachium obserwuje nie tylko Osimhena

"Azzurri" Victora Osimhena odkupiły od Lille za 75 mln euro - obecnie portal Transfermarkt ocenia wartość napastnika na ok. 10 mln euro mniej. Oprócz niego Bayern ma również celować w ściągnięcie Lautaro Martineza czy Joao Felixa. Sporo mówi się również o możliwym zakontraktowaniu gwiazdy Tottenhamu i reprezentacji Anglii, Harry'ego Kane'a.

Zobacz także: Wielki powrót pod patronatem szejków? Szczęsny na celowniku angielskiego klubu