W zasadzie od zakończenia mundialu w Katarze trwają pewne problemy Bayernu jeśli chodzi o obsadę pozycji bramkarza. Tuż po turnieju w Katarze pechowej kontuzji doznał Manuel Neuer, który złamał nogę w trakcie jazdy na nartach. Sam uraz okazał się wyjątkowo nieprzyjemny, pojawiły się pewne komplikacje , które spowodowały przedłużenie jego rehabilitacji. W styczniu Bayern zareagował na całą sytuację ściągając do klubu Yanna Sommera. Niemieckie media są jednak zgodne co do jego przyszłości i według nich Szwajcar już po pół roku rozstanie się z "Bawarczykami".

Niemiecki dziennikarz ucina plotki. Wojciech Szczęsny nie trafi do Bayernu Monachium

Florian Plettenberg ze Sky Sports informuje chociażby, że odejście Sommera jest "coraz bardziej prawdopodobne", a golkiper miałby zamienić Monachium na Mediolan i przenieść się do niedawnego finalisty Ligi Mistrzów, Interu. Oba kluby mają być na dobrej drodze do uzyskania porozumienia, a Nerazzurri za transfer 34-latka zapłaciliby około 5-6 milionów euro. To sprawia, że władze klubu muszą w tym oknie transferowym znaleźć nowego bramkarza.

Włoscy i niemieccy dziennikarze od kilku dni informowali o potencjalnych zapytaniach ze strony Bayernu na temat sytuacji Wojciecha Szczęsnego, co do którego też pojawiały się wątpliwości na temat pozostania w Juventusie. Bayern musiałby wyłożyć na reprezentanta Polski około 10 milionów euro. W tamtejszych mediach przewija się także nazwisko Kamila Grabary , który był łączony z Bayernem już zimą właśnie jako potencjalne zastępstwo Neuera, wtedy jednak władze klubu zdecydowały się na bardziej doświadczonego Sommera.

Wszelkie wątpliwości w temacie potencjalnego transferu Szczęsnego ucina jednak Plettenberg. Według jego informacji reprezentant Polski nie jest w ogóle rozważany przez Bayern jako jeden z letnich nabytków, a podobnie ma być także w przypadku Davida de Gei, który po wypełnieniu kontraktu z Manchesterem United pozostaje wolnym zawodnikiem. Według niego jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Sommera jest David Raya, grający obecnie w Brentfordzie.

Nie ma tematu transferu Szczęsnego czy de Gei do Bayernu ~ informuje dziennikarz

Wojciech Szczęsny ma za sobą dobry sezon w barwach Juventusu. Zagrał łącznie w 36 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zachował 19 czystych kont. Wciąż nie jest do końca jasna przyszłość "Starej Damy" w tym sezonie europejskich pucharów, bo według włoskich mediów klub ma zamiar, w ramach ugody z UEFA, poświęcić występ w tej edycji Ligi Konferencji , by nie mieć problemów z grą w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

Wojciech Szczęsny / AFP

Wojciech Szczęsny / AFP

Manuel Neuer (z lewej) i Yann Sommer / Anke Waelischmiller/Sven Simon / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP - Malte Ossowski/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP / AFP