Klub w żałobie, zmarł jego legendarny zawodnik. Miał 73 lata

W barwach Werderu rozegrał 582 mecze, z czego 444 w Bundeslidze . Do dziś są to klubowe rekordy . U schyłku kariery, w 1988 roku, wywalczył z drużyną z Bremy mistrzostwo kraju.

"Budde kształtował nasz zespół przez dwie dekady i jest niewątpliwie jednym z najlepszych zawodników Werderu wszech czasów. Wszyscy bardzo go ceniliśmy za jego niezawodność, zawsze pozytywne nastawienie do życia, pasję do Werderu, ale także jego krytycznego ducha. Nasze myśli są z jego rodziną w tym trudnym czasie" - dodał.