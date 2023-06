Kłopoty, kłopoty Bayernu. Real zagiął parol na wielką gwiazdę. To będzie bolesna strata

Wygląda na to, że lato w Monachium może być jeszcze gorętsze, niż się spodziewano. Zamiast transferowej ofensywy, mistrzowie Niemiec muszą walczyć o to, by nie opuścili ich najlepsi piłkarze. Zdaniem hiszpańskiej "Marki" Real Madryt rozpoczął rozmowy w sprawie pozyskania Alphonso Daviesa.