Bayern po raz pierwszy w sezonie zaczął mecz trójką środkowych obrońców, a na lewej stronie obrony wystąpił debiutujący w wyjściowym składzie Sacha Boey. To właśnie on zagapił się przy pierwszej bramce, zdobytej przez Josipa Stanisicia .

Osoba strzelca bramki najlepiej podsumowuje zresztą klęskę Bayernu. Latem Bawarczycy lekką ręką oddali Stanisicia do Leverkusen na wypożyczenie, a zimą w panice wydali 30 mln euro, by sprowadzić Boeya z Galatasaray . Ostatecznie ten pierwszy okazał się górą w bezpośrednim pojedynku, mogąc zabrać Bayernowi tytuł.

Thomas Tuchel krytykuje niemieckie przepisy

Thomas Tuchel nie był jednak przesadnie skory do krytyki swoich wyborów. Odniósł się za to do bramki Stanisicia.