Jak informuje "Corriere dello Sport", do gry o pozyskanie Jakuba Kiwiora wkracza z impetem Borussia Dortmund. Ekipa z Bundesligi ma być zdeterminowana, by 22-letniego defensora sprowadzić do siebie najpóźniej po zakończeniu obecnego sezonu. Niewykluczone, że za piłkarza trzeba będzie zapłacić... dwuipółkrotność jego obecnej wartości rynkowej.