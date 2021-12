Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - VfL Wolfsburg. Skrót meczu. WIDEO © 2021 Associated Press

O przełomie donoszą dziennikarze "Bilda". Ich zdaniem szefowie Bayernu nie zamierzają przejść obojętnie wobec formy i zaangażowania Comana, jakie obserwujemy w ostatnich tygodniach. W Monachium znów wszystkim zależy, by francuskiego mistrza świata zatrzymać w zespole na dłużej.

Obecny kontrakt napastnika wygasa w połowie 2023 roku. Kilka propozycji prolongaty umowy zostało przez zawodnika odrzuconych. Wszystko wskazywało na to, że najpóźniej po zakończeniu trwającego sezonu 25-latek pożegna się z Bayernem.



Początkowo spekulowano, że Coman zwiąże się z Barceloną. Jeden z ostatnich tropów wiódł z kolei do Paryża, a konkretnie do PSG, którego piłkarz jest wychowankiem.





Coman zostaje w Monachium? Bayern wyciąga dłoń

Tymczasem najnowsze wieści z Allianz Arena rzucają na przyszłość snajpera zupełnie nowe światło. Jeśli wierzyć medialnym doniesieniom, Bawarczycy są skłonni przychylić się do finansowych żądań Francuza.

Wedle niepotwierdzonych informacji oczekuje on rocznej pensji w wysokości 18-20 mln euro.



W tym sezonie Coman rozegrał dla Bayernu 17 spotkań, zdobył pięć bramek i zaliczył dwie asysty.



