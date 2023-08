Kibice zaatakowali piłkarza Bayernu Monachium. Natychmiastowa reakcja klubu

Piłkarze po dłuższym urlopie wrócili już na boiska, by dostarczyć kibicom kolejną dawkę emocji. Wielu zawodników w ostatnich dniach zaliczyło debiutanckie występy w nowych klubach. Do tej grupy należy również Harry Kane, który po wielu latach występów w barwach klubu Tottenham Hotspur zasilił szeregi Bayernu Monachium. Niestety, dla kapitana angielskiej reprezentacji nie był to udany debiut.