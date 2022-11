Kibice Borussii i Bayernu namawiają do bojkotu mundialu. "15 000 martwych"

Bundesliga. Kibice Borussii i Bayernu nie zostawili suchej nitki na mundialu w Katarze

Katar 2022. Mistrzostwa świata w cieniu kontrowersji

Inne wątpliwości dotyczą spraw czysto organizacyjnych - przeprowadzenie rywalizacji na przełomie listopada i grudnia (by uniknąć najgorszych upałów) kompletnie reorganizuje cały sezon 2022/2023 we wszystkich liczących się rozgrywkach klubowych chociażby w Europie. Dodatkowo w Katarze panuje surowe prawo oparte o zasady islamu, do którego przybysze z całego świata będą musieli się do pewnego stopnia dostosowywać. Lista niedogodności jest więc długa...