Bayern Monachium przegrał hitowe starcie w Bundeslidze, ulegając na wyjeździe Bayerowi Leverkusen 0-3. Tym samym strata Bawarczyków do liderujących w tabeli "Aptekarzy" wzrosła do pięciu punktów. Głos na temat tego spotkania zabrał Jan-Christian Dreesen, prezes zarządu Bayernu. Odniósł się także do sytuacji trenera Thomasa Tuchela. Tymczasem w mediach pojawiają się już nazwiska jego ewentualnego następcy, a jednym z nich jest Jose Mourinho.