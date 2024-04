Katastrofa Bayernu, nieprawdopodobna pogoń beniaminka. 45 minut wstydu i sensacja stała się faktem

- Po tym meczu słowa są zbędne. Gratulacje dla Leverkusen" - powiedział na antenie telewizji "Sky" Thomas Tuchel , zapytany, czy uważa, że rywalizacja o tytuł jest już rozstrzygnięta. Porażka z Borussią Dortmund zwiększyła stratę Bayernu Monachium do Bayeru Leverkusen, która na kilka kolejek przed końcem ligi wydaje się już nie do odrobienia.

Gładkie prowadzenie do przerwy. Harry Kane powiększył dorobek bramkowy

Mimo to wciąż jest o co walczyć. Za plecami "Bawarczyków" czają się VFB Stuttgart i RB Lipsk, które bardzo chciałyby wyprzedzić ekipę z Monachium. Ta w sobotę przystąpiła do rywalizacji z Heidenheim. Poprzednie starcie z beniaminkiem obfitowało w bramki i zwroty akcji, dlatego kibice wierzyli, że tych nie zabraknie również w rundzie wiosennej. I się nie pomylili.