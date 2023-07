Karuzela się rozpędza. Hit za hitem, w centrum były klub Lewandowskiego

Okienko transferowe uchyla się coraz szerzej - i wygląda na to, że z każdym dniem czekać nas będzie coraz więcej rynkowych hitów. Ba, niektóre kluby zdają się szykować wręcz do odpalenia wielu "bomb" w naprawdę krótkich odstępach czasowych. Do tej grupy zaliczy się prawdopodobnie Bayern Monachium, czyli były zespół Roberta Lewandowskiego. Bawarczycy mają kolejne nazwisko na liście życzeń, które może sporo namieszać w kwestii obsady bramki...