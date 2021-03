Szef Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge oświadczył, że nie zwolni swojego trenera Hansiego Flicka, który - według mediów - jest idealnym kandydatem na następcę Joachima Loewa w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Niemiec.

"Bylibyśmy bardzo głupi, gdybyśmy pozwolili naszemu szkoleniowcowi przedwcześnie odejść" - powiedział Rummenigge agencji DPA.

Loew, który od 2006 roku prowadzi niemiecką kadrę, przestanie pełnić tę funkcję po zakończeniu tegorocznych mistrzostw Europy. Jego kontrakt miał obowiązywać do mundialu w Katarze w 2022 roku, ale 61-latek poprosił o jego skrócenie.



Z kolei Flick ma umowę z Bayernem do 2023 roku.



"Żyjemy w okresie największych sukcesów w historii FC Bayern" - dodał Rummenigge i podkreślił, że zależy mu na tym, aby Flick wywiązał się z kontraktu do końca.



Nazwisko Flicka otwiera listę życzeń mediów niemieckich, które przypominają, że obecny trener Bawarczyków był asystentem Loewa podczas zwycięskich mistrzostw świata w Brazylii w 2014 roku i zna kadrę od podszewki, a z drugiej strony pozostaje w sporze z dyrektorem sportowym Bayernu Hasanem Salihamidziciem.



W poprzednim sezonie Bayern, którego największą gwiazdą jest Robert Lewandowski, zdobył aż sześć trofeów: mistrzostwo i Puchar Niemiec, Superpuchar Niemiec, Puchar Europy (triumf w Lidze Mistrzów), Superpuchar Europy oraz klubowe mistrzostwo świata.