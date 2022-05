Karim Adeyemi zastąpi Erlinga Haalanda w Borussii Dortmund

We wtorek oficjalnie potwierdzona została informacja o sprzedaży Erlinga Haalanda do Manchesteru City. Norweg trafi do Anglii od początku przyszłego sezonu, a Borussia zarobi na nim 60 mln euro.

Dortmund straci tym samym swojego kluczowego piłkarza, który od 1 stycznia 2020 zdobył aż 85 bramek w 88 meczach w żółto-czarnych barwach. W tym czasie był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem BVB.

Czytaj więcej - Wielki transfer Haalanda stał się faktem

Reklama

Karim Adeyemi za Erlinga Haalanda w Borussi Dortmund

Borussia błyskawicznie znalazła następcę Norwega. Został nim Karim Adeyemi, 20-letni napastnik, który we wrześniu zeszłego roku zadebiutował w reprezentacji Niemiec. Co więcej, przeciwko Armenii zdobył nawet swoją pierwszą bramkę w reprezentacji.

Adeyemi, podobnie jak Haaland, trafia do Borussii z austriackiego RB Salzburg. W tym sezonie młody Niemiec zdobył już 19 bramek w lidze oraz trzy trafienia w Lidze Mistrzów. Łącznie zaliczył 33 gole oraz 23 asysty w 92 meczach Salzburga.

Według niemieckich mediów Adeyemi miał kosztować Borussię 30 mln euro. 20-latek podpisał z klubem kontrakt do 30 czerwca 2027 roku.