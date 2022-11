Kanonada Bayernu w pierwszej polowie. Rywale pogrążeni w końcówce

Bawarczycy szybko otworzyli wynik. W szóstej minucie Jamal Musiala przeprowadził indywidualną akcję i zagrał do Sadio Mane . Strzał Kameruńczyka został zablokowany, ale piłka wróciła do Musiali, który precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza.

Bayern naciskał, ale nieoczekiwanie szybko odpowiedział Werder. Na prawej stronie piłkarze z Bremy wymienili kilka podań i wyszli spod pressingu. Miejsce zrobił sobie Marvin Ducksch i zagrał do Anthony'ego Junga , który uderzył technicznie i trafił do siatki.

Werder długo nie cieszył się remisem. Szybkie trzy gole Bayernu rozstrzygnęły mecz

Po 20 minutach Bayern stracił Mane, który zszedł z kontuzją. Zastąpił go Leroy Sane . To jednak nie podłamało mistrzów Niemiec i chwilę później ponownie wyszli na prowadzenie. Piłka trafiła do, ostamotnionego po lewej stronie pola karnego, Serge'a Gnabry'ego. Niemiec przymierzył i precyzyjnie uderzył w "okienko".

Mecz był toczony w nieprawdopodobnym tempie. Już w kolejnej akcji Bayern podwyższył prowadzenie. Joshua Kimmich zagrał prostopadle do Leona Goretzki . Ten minął bramkarza i choć potknął się jeszcze o jego nogi, to wślizgiem zdołał umieścić piłkę w siatce.

Strata bramki zmotywowała Bayern. Od tego czasu Bawarczycy szybko strzelili 3 gole i jeszcze przed upływem pół godziny gry prowadzili 4-1. W 28. minucie prostopadle, między dwoma rywalami, zagrał Choupo-Moting. Sam na sam z bramkarzem biegł Sane, ale zagrał jeszcze do Gnabry'ego, który z bliska trafił do siatki.

Do końca pierwszej połowy wynik się nie zmienił, ale tuż przed przerwą świetną sytuację miał Ducksch. Na lewej stronie, pod własną bramką znalazł się Dayot Upamecano. Chciał podać do Manuela Neuera, który zbiegał do podania. Francuz jednak zagrał prosto do piłkarza Werderu, który uderzył z pierwszej piłki, ale nie trafił do pustej bramki.