Kane zabrał głos ws. rekordu Lewandowskiego. Jednoznaczna deklaracja

30-letni napastnik z Wielkiej Brytanii przyszedł do Monachium przed sezonem, głównie po to, aby zdobyć drużynowe trofea, bo do tej pory takowych nie miał w swoim dorobku. Na razie jednak Bawarczycy przegrali Superpuchar Niemiec, odpadli z Pucharu Niemiec i słabo prezentowali się w Bundeslidze. Skończyło się to ogłoszeniem przez klub, że trener Thomas Tuchel pozostanie na stanowisku tylko do końca sezonu.

Reklama