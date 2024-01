Kane z uznaniem o Lewandowskim. Co z rekordem? „Poprzeczka wisi wysoko”

Po krótkiej zimowej przerwie rozgrywki wznowiła Bundesliga. Bayern Monachium pewnie pokonał Hoffenheim, a jedną z bramek zdobył Harry Kane i w ten sposób wyrównał rekord Roberta Lewandowskiego, który w pierwszej rundzie sezonu 2020/2021 zdobył 22 gole. Anglik stanie jeszcze przed szansą, by to osiągnięcie poprawić. - To normalne, że chcę pobijać rekordy - mówi Kane w wywiadzie dla „Kickera”.