Kane pobije rekord Lewandowskiego. Nawet wdowa po Gerdzie Müllerze tak sądzi

"To oczywiste, że Harry Kane wyprzedził Lewandowskiego i zmierza po rekord. I zrobi to. Musiałoby wydarzyć się coś strasznego, żeby tak się nie stało" - stwierdziła Uschi Müller w rozmowie ze "Sport Bildem".

Uschi oczywiście chciałaby, żeby rekord Bundesligi należał do jej męża cały czas, ale on raczej byłby zadowolony z tego, co się dzieje obecnie. "Świetnie. Czegoś takiego potrzebujemy w Bayernie!" - powiedziałby.