Kane bije rekord za rekordem. 41 goli Lewandowskiego? Nie mają wątpliwości

Oto one:

* Kane zdobył w lidze już 17 goli. To więcej niż królowie strzelców całego poprzedniego sezonu - Christopher Nkunku i Niclas Fullrkug. Nikt wcześniej nie dokonał tego tak szybko;

* Także jako pierwszy Kane zdobył 17 goli w 11 meczach . Do tej pory najlepszy był Lewandowski - 16 bramek w sezonie 2019/2020;

* Kane ma także rekord w klasyfikacji kanadyjskiej po 11 meczach. Oprócz 17 goli ma jeszcze pięć asyst, czyli w sumie 22 punkty. Do tej pory najlepsi byli Lewandowski i Vedad Ibisević. Mieli po 19 punktów;

Czy Kane pobije rekord Lewandowskiego? 72 procent uważa, że tak

* Te 22 punkty w 11 meczach to oczywiście też rekord debiutanta. Wcześniej w sezonie 2006/2007 15 miał Diego. Zagrożone są też rekord całego sezonu w tej statystyce - 31 punktów mieli Luca Toni (2007/08) i Kolo Muani (2022/23);

* Kane to też pierwszy zawodnik, który w debiutanckim sezonie potrafił trzy razy ustrzelić hat tricka ;

* Anglik dołączył do wąskiego grona, w którym są tylko Lewandowski i Toni Kroos - jako jedyni byli wybierani trzy razy z rzędu zawodnikiem kolejki;

* W najlepszym sezonie w Premier League Kane strzelał gola średnio co 87 minut. W Bundeslidze potrzebuje przeciętnie mniej niż godzinę, by trafić do siatki (57 minut);