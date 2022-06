Kadrowicz Michniewicza w nowym klubie. Dwuletni kontrakt podpisany

Jacek Góralski pożegnał się z ekstraklasą Kazachstanu. Minione dwa i pół roku spędził w Kajracie Ałmaty, zdobywając z tym zespołem tytuł mistrzowski (2020) i krajowy puchar (2021). Ostatniej wiosny rozegrał siedem ligowych spotkań.

VfL Bochum będzie trzecim zagranicznym klubem w dotychczasowej karierze Góralskiego. Wcześniej 29-letni obecni pomocnik reprezentował barwy bułgarskiego Łudogorca Razgrad (2018-20).

Jacek Góralski: To będzie ciekawe wyzwanie

- Jestem bardzo szczęśliwy, że transfer do VfL Bochum stał się faktem. Rozmowy z ludźmi za to odpowiedzialnymi układały się obiecująco i szybko przekonały mnie do tego kroku. Bundesliga jest jedną z pięciu najlepszych lig w Europie. To będzie ciekawe wyzwanie - powiedział Góralski na powitanie w rozmowie z oficjalnym serwisem internetowym klubu.

Nowa drużyna reprezentanta Polski w poprzednim sezonie broniła się przed spadkiem z Bundesligi. Ostatecznie uplasowała się na 13. pozycji w tabeli.

- W trudnym drugim sezonie w Bundeslidze potrzebujemy solidnych graczy, którzy podniosą poziom rywalizacji w zespole, zwłaszcza w środku pola. Takie cechy posiada Jacek Góralski, który jako kapitan był pierwszoplanową postacią Kajratu Ałmaty. Myślę, że wzbogaci naszą grę zarówno w ofensywie, jak i w destrukcji - nie kryje entuzjazmu Sebastian Schindzielorz, dyrektor sportowy VfL Bochum.

