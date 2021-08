Spotkanie o Superpuchar Niemiec jest pojedynkiem między mistrzem kraju a zdobywcą Pucharu Niemiec. W tym roku kibice zacierają sobie ręce, bo czeka ich kolejny "Klassiker", a więc starcie Bayernu Monachium z Borussią Dortmund.

Fani już teraz oczekują wielu bramek, zwłaszcza, że w obu zespołach są wybitni fachowcy od ich zdobywania. W ataku Bawarczyków mecz ma rozpocząć Robert Lewandowski, a Borussia postraszy rywala Erlingiem Haalandem.



Nagelsmann: Haaland to fantastyczny napastnik

Norwega mocno chwalił przed meczem trener Bawarczyków, Julian Nagelsmann.



- Haaland jest fantastycznym napastnikiem. To, co daje Borussii jest nieocenione. Nie możemy pozwolić mu się rozpędzić, ponieważ jest niezwykle szybki - powiedział 33-letni szkoleniowiec. Został też zapytany o porównanie Norwega do Lewandowskiego.



- Lewandowski przez kilka ostatnich lat udowodnił, że jest światowej klasy napastnikiem. Haaland nie gra tak długo, ale też wykręca świetne liczby. Są jednak różnymi typami napastników. Jestem szczęśliwy, że mam Lewandowskiego w drużynie - stwierdził Nagelsmann.

Lewandowski bardzo lubi grać przeciwko Borussii Dortmund, w której sam kiedyś występował. W 23 spotkaniach ze swoim byłem klubem zdobył aż 22 bramki. Wcześniej, jako piłkarz BVB zdobył pięć bramek w 14 meczach z Bayernem.

21-letni Haaland też może pochwalić się bardzo dobrym indywidualnym dorobkiem. W czterech meczach przeciwko Bayernowi zdobył dotychczas cztery bramki. Jego zespół przegrał jednak wszystkie te spotkania.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Erling Haaland / Alexandre Simoes / Getty Images

