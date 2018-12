Juergen Klopp skomentował świetną grę Borussii Dortmund tej jesieni. - Kierunek, w którym zmierza klub jest w stu procentach właściwy - przyznał były trener BVB, który jako ostatni doprowadził klub do mistrzostwa Niemiec.

Juergen Klopp był trenerem Borussii Dortmund w latach 2008-2015 i jako ostatni zdobył z nią mistrzostwo Niemiec. Działo się to w 2012 roku, w którym obecny trener Liverpool FC wystąpił z zespołem w finale Ligi Mistrzów. Starcie zakończyło się porażką 1-2 z Bayernem Monachium.



- Klub rozwija się we właściwym kierunku. I naprawdę nie mogę doczekać się tego, co jeszcze zaprezentuje ta drużyna - przyznał Klopp zagadnięty o poczynania BVB w obecnym sezonie.



Borussia wygrała grupę w Lidze Mistrzów, a w Bundeslidze została mistrzem jesieni i ma aż dziewięć punktów zapasu nad Bayernem Monachium.



- Hans-Joachim Watzke i Michael Zorc podjęli wiele dobrych i ważnych dla klubu decyzji. Dali szansę młodszym graczom i tak właśnie powinno się działać na szalonym rynku transferowym - chwalił włodzarzy Dortmundu Klopp.



- Ten świeży i żywy sposób gry, jaki dziś prezentuje BVB, nie może być bardziej pozytywny. Dobre wyniki? To efekt siły klubu, siły trybun, jakości trenera, siły zespołu i sprytnych decyzji na rynku. Właśnie dlatego BVB jest dziś tam, gdzie jest - ocenił utytułowany trener.



Czy zatem Borussia Dortmund pod wodzą Luciena Favre'a sięgnie po mistrzostwo Niemiec i przerwie sześcioletnie panowanie Bayernu Monachium?

- Wiem, że mistrzostwo jesieni nie ma przełożenia na nic, zwłaszcza na wyniki. Ale kierunek, w którym zmierza klub jest w stu procentach właściwy - zapewnił Juergen Klopp.

