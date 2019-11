Juergen Klinsamann, były selekcjoner reprezentacji Niemiec, wraca do Bundesligi. Nie było go tutaj 10 lat. Do końca bieżącego sezonu pełnił będzie obowiązki szkoleniowca Herthy Berlin.

Na trenerskiej posadzie Klinsmann zastąpi Ante Czovicia. Pod jego wodzą berlińczycy spisują się w tym sezonie fatalnie. Po 12 kolejkach zajmują dopiero 15. lokatę w tabeli Bundesligi.

Nominacja nie jest zaskoczeniem. Na początku listopada Klinsmann został jednym z członków rady nadzorczej Herthy. Od razu zaczęto spekulować, że to przymiarka do objęcia stanowiska pierwszego trenera. Przypuszczenia potwierdziły się w środę.

Dla mistrza świata z 1990 roku jest to powrót do futbolu po trzech latach rozbratu. Poprzednio był zatrudniony jako selekcjoner reprezentacji USA (2011-16). W sezonie 2008/09 prowadził Bayern Monachium. Natomiast w latach 2004-06 pełnił funkcję trenera niemieckiej kadry, z którą sięgnął po tytuł wicemistrza świata.

Być może w Berlinie pracowałby nadal za biurkiem, gdyby ofertę stołecznego klubu przyjął Niko Kovacz. Chorwat grzecznie odmówił. Uznał, że po rozstaniu z Bayernem, które nastąpiło przed trzema tygodniami, potrzebuje dłuższego odpoczynku.

Co ciekawe, 1 lipca tego roku z Herthą pożegnał się syn Klinsmanna, 22-letni bramkarz Jonathan. Spędził w tym klubie dwa lata. Obecnie reprezentuje barwy szwajcarskiego FC St. Gallen.



W nowej roli Klinsmann zadebiutuje w najbliższą sobotę (15:30). Czeka go trudne zadanie. Jego podopieczni zmierzą się na własnym terenie z Borussią Dortmund.

