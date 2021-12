Pomocnik BVB dostał 40 000 euro kary od Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB). Zawodnik w wywiadzie pomeczowym skrytykował Zwayera, odnosząc się do zawieszania arbitra w 2005 roku za aferę korupcyjną.

18-letni Bellingnam został ukarany za "niesportowe zachowanie".

Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!



Podczas sobotniego meczu Zwayer najpierw nie podyktował rzutu karnego dla Borussii, a potem przyznał "jedenastkę" mistrzom Niemiec za rękę Matsa Hummelsa. Rzut karny wykorzystał Robert Lewandowski, dla którego było to już druga bramka w tym pojedynku, a Bayern zwyciężył 3-2.



"Do poprowadzenia największego meczu w Niemczech wyznaczasz sędziego, który wcześniej był skazany za korupcję. To czego można oczekiwać?" - powiedział Bellingham transmitującej spotkanie stacji Vaiplay.



Reklama

Jude Bellingham: Dla mnie nie było karnego

"Dla mnie nie było rzutu karnego, Hummels nawet nie widział piłki, on o nią walczył i ta go trafiła. Można dyskutować o wielu podjętych decyzjach" - dodał.



Borussia nie zamierza apelować od tej kary.



Bayern po zwycięstwie w Dortmundzie umocnił się na czele Bundesligi i ma cztery punkty przewagi nad BVB.

Zdjęcie Jude Bellingham / Alexandre Simoes / Getty Images

Pawo