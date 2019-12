- Byłby atrakcją dla Bundesligi - powiedział selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Niemiec Joachim Loew, komentując doniesienia bild.de o tym, że Leroy Sane zdecydował się na transfer do Bayernu Monachium.

Bawarczycy chcieli pozyskać skrzydłowego już prawie cztery lata temu, ale Sane trafił do Manchesteru City. Szansa sprowadzenia piłkarza pojawiła się latem minionego roku, ale Sane doznał poważnej kontuzji. Gotowy do gry ma być w lutym.

"Bild" poinformował w środę, że Sane zdecydował się opuścić Manchester City i chciałby trafić do Bayernu już w styczniu. Szefowie klubu z Monachium woleliby poczekać z transferem do lata, ale niewykluczone, że zmienią zdanie, bo teraz mogliby pozyskać 23-latka za mniejszą kwotę niż w czerwcu, gdy odbuduje formę.

- Kiedy taki zawodnik jak Sane wraca do Bundesligi, to wszystkich bardzo to cieszy. Jest piłkarzem, który ma wiele zalet i swój własny styl gry. Byłby atrakcją dla Bundesligi - przekonywał trener Niemiec Joachim Loew.