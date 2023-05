Jest powód, by 1.FC Köln odebrał Bayernowi tytuł. Kwota jest sześciocyfrowa

Bayern jest na niemieckiej scenie piłkarskiej absolutnym hegemonem. Po tym, jak dortmundczycy wygrali Bundesligę dwa razy z rzędu, monachijczycy przejęli inicjatywę i nie oddali jej przez 10 kolejnych lat . Zdobywali tytuły od sezonu 2012/2013 aż do poprzedniej kampanii - 2021/2022. W bieżących rozgrywkach wszystko wskazywało na to, że będziemy mieli powtórkę z rozrywki. W listopadzie, kiedy rywalizacja została przerwana z uwagi na katarski mundial, Bayern był liderem i miał dziewięć punktów zapasu. Borussia była z kolei piąta i wydawało się, że zespół czeka trudna runda wiosenna.

Bundesliga: Kolonia sporo zarobi na mistrzostwie Borussii

Sytuacja jest jednak o tyle ciekawa, że Kolonia ma dodatkową motywację, aby nie dopuścić monachijczyków do tytułu . Jeśli bowiem to Borussia zgarnie mistrzowską paterę, do klubu kojarzonego z Lukasem Podolskim popłyną poważne pieniądze z Dortmundu. Według niemieckiego magazynu "Express" - mowa o sześciocyfrowej kwocie.

Nie jest to, jak można by się spodziewać, forma mobilizacji drużyny, aby ta jak najmocniej postawiła się monachijczykom. Bonus wynika natomiast z umowy zawartej podczas transferu z Kolonii do Borussii Anthony’ego Modeste’a. Francuz kosztował latem 2022 roku około 5 milionów euro, ale w dokumentach zawarto także klauzulę mówiącą o dodatkowej opłacie w przypadku zdobycia przez BVB mistrzostwa. A to może stać się faktem właśnie tego popołudnia. Przypadek zrządził natomiast, że w ostatniej kolejce z Bayernem zagra akurat Kolonia.