Na konferencji prasowej przed meczem z VfL Wolfsburg trener Bayernu Monachium Hansi Flick był pytany o to, czy będzie już mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego, skoro Polak wznowił już treningi z piłką. Trener mistrzów Niemiec stwierdził jednak, że to zdecydowanie za wcześnie i starcie z "Wilkami" polski snajper obejrzy z wysokości trybun.

W ostatnich dniach pojawiały się informacje, że Polak bardzo szybko dochodzi do zdrowia. Wstępnie wskazywano, że uda mu się wrócić dopiero 24 kwietnia na spotkanie 31. kolejki Bundesligi, ale wczoraj świat obiegły zdjęcia, na których Lewandowski już ćwiczy z piłką. Kibice mieli nadzieję, że organizm Polaka zdołał się zregenerować i możliwe, że ujrzymy go już w starciu z VfL. Niestety, Flick rozwiał te wątpliwości.



- W przypadku Roberta Lewandowskiego to jeszcze za mało, aby mógł zagrać z Wolfsburgiem. Co do wtorku i meczu z Leverkusen - musimy poczekać. Leon Goretzka również nie będzie mógł zagrać w sobotę - powiedział na konferencji prasowej przed meczem z Wolfsburgiem Flick.



Trener Bayernu zapowiedział za to, że w przyszłym tygodniu ma wrócić Serge Gnabry. Na powracających zawodników Flick liczy dopiero w spotkaniu z Mainz. Lucas Hernandez również pozostaje na razie poza kadrą, ponieważ narzeka na ból i nie będzie na razie do dyspozycji trenera.



- Skład jest nieco uszczuplony. Mamy trzy ważne mecze i chcemy wszystko wygrać. Koncentrujemy się na Wolfsburgu i kolejnych meczach. Po tym możemy odetchnąć - powiedział po meczu Flick.