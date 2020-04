Jerome Boateng na celowniku Chelsa i Arsenalu

Bayern Monachium straci filar defensywny? Jerome Boateng, któremu w przyszłym roku kończy się kontrakt z mistrzem Niemiec, znalazł się na celowniku dwóch angielskich klubów - Chelsea i Arsenalu.

Umowa Boatenga z Bayernem wygasa z końcem czerwca 2021 roku, a jego przyszłość w Monachium nie jest pewna. 31-letni obrońca negocjuje warunki przedłużenia umowy z Bawarczykami. Do finalizacji jest jednak daleka droga. Sytuacji mistrza świata bacznie przyglądają się Chelsea i Arsenal. Londyńskie kluby są gotowe stoczyć wojnę o reprezentanta Niemiec. Tak przynajmniej twierdzi "Daily Mail".

Relacje Boatenga z Bayernem pogorszyły się, kiedy klub nałożył na niego grzywnę za złamanie wytycznych związanych z pandemią koronawirusa. Zawodnik twierdzi, że pojechał do Lipska, żeby zobaczyć się z chorym synem, ale te tłumaczenia nie przekonały włodarzy Bayernu, co może skłonić go do opuszczenia Allianz Areny.



Według angielskich mediów, Chelsea i Arsenal chcą zatrudnić doświadczonego obrońcę. "Kanonierzy" podobno próbowali ściągnąć Boatenga w zimowym okienku transferowym, ale bezskutecznie. Arsenal zamierza więc podjąć kolejną próbę. "The Blues" natomiast wierzą, że doświadczenie Boatenga może pomóc w rozwoju ich wychowanków. Klub ze Stamford Bridge trzyma się jednak zasady, że zawodnikom powyżej 30. roku życia nie oferuje kontraktów dłuższych niż na dwa lata i to może okazać się dużą przeszkodą.



Boateng dołączył do Bayernu w 2011 roku po jednym sezonie spędzonym w Manchesterze City. Z Bawarczykami zdobył siedem razy mistrzostwo Niemiec. Z drużyną narodową został mistrzem świata w 2014 roku, a w 2010 wywalczył brąz.

RK



Zdjęcie Jerome Boateng / AFP