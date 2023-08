Od wielu miesięcy trwały spekulacje dotyczące przyszłości Benjamina Pavarda. Francuz od dawna nie kwapił się do przedłużenia kontraktu wygasającego w 2024 roku. Dla Bayernu Monachium to lato jest więc ostatnią poważną okazją, by sprzedać prawego defensora. Wydaje się, że Bawarczycy skorzystają z tej możliwości. Osiągnięcie całkowitego porozumienia z zarządem Interu Mediolan jest bardzo blisko.