Jedna z gwiazd Bayernu odejdzie z klubu po sezonie?

26-latek jest kluczowym graczem Bawarczyków, do których przyszedł w 2017 roku i w 163 meczach zdobył 61 bramek i zaliczył 40 asyst. W tym czasie wywalczył z nimi 10 tytułów, w tym trzy mistrzostwa Niemiec i Ligę Mistrzów.

Według goal.com Bayern pracuje nad tym, aby przedłużyć umowę z Gnabrym, która wygasa w 2023 roku, na razie jednak ani na jotę się do tego celu nie zbliżył. W zeszłym tygodniu chęć zatrzymania piłkarza wyraził Julian Nagelsmann.

Serge Gnabry odejdzie z Bayernu? Real, Liverpool i Juventus są zainteresowane

"On ma wszystko, czego piłkarz potrzebuje, a trener lubi. Na koniec to kwestia negocjacji pomiędzy klubem a graczem, ale wszystko się wyjaśni. Chciałby go zatrzymać" - mówił trener Bayernu.

Gnabrym ma interesować się Real Madryt, który już miał nawet rozmawiać z przedstawicielami piłkarza o jego ewentualnym transferze.

Innymi klubami wymienianymi w kontekście pozyskania skrzydłowego są Liverpool i Juventus Turyn. "Stara Dama" wolałby jednak na początek wypożyczyć zawodnika, a przeszedłby on ostatecznie na Allianz Arena od 2023 roku, kiedy byłby już wolnym graczem.