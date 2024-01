Jeden gol w meczu Bayernu. Trener wyleciał z boiska, zaatakował piłkarza

Jeden gol zadecydował o wyniku zaległego meczu 13. kolejki Bundesligi pomiędzy Bayernem Monachium a Unionem Berlin. Strzelił go dla mistrzów Niemiec Raphaela Guerreiro tuż po rozpoczęciu drugiej połowy. Na Allianz Arena mieliśmy jeszcze nieuznanego gola, kontrowersję i czerwoną kartkę dla Nenada Bjelicy. Bawarczycy zmniejszyli stratę do liderującego Bayeru Leverkusen do czterech punktów.