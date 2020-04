Ilkay Guendogan powiedział, że Robert Lewandowski to najlepszy napastnik na świecie. Obaj grali wspólnie w Borussii Dortmund w latach 2011-14, a ich trenerem był Juergen Klopp.

Z BVB wywalczyli dwa mistrzostwa Niemiec z rzędu (2011, 2012), a w następnym sezonie doszli do finału Ligi Mistrzów, przegranego z Bayernem Monachium 1-2.

"Lewy" w 2014 roku przeniósł się do Bawarii, natomiast reprezentant Niemiec dwa lata później odszedł do Manchesteru City.



"Grać z nim to była wielka przyjemność. Cały czas się poprawiał" - mówił Guendogan.



"Technicznie zawsze był wspaniały, ale teraz ma jeszcze chłodną głowę w polu karnym. Sposób, w jaki strzela gole jest fenomenalny. Dla mnie to najlepszy i najbardziej kompletny napastnik w tym momencie" - dodał.



Pomocnik przyznał też, ze za sukcesami Borussii stała nie tylko osoba Kloppa, ale i dobra atmosfera w szatni.



"Przez te wszystkie lata pamiętam tylko jedną kłótnię. To był incydent pomiędzy Lucasem Barriosem a Lewandowskim" - powiedział Guendogan.

