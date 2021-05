Holstein Kiel - FC Koeln. Nie wykorzystali historycznej szansy! Faworyt nie zawiódł

Holstein Kiel stało przed szansą na historyczny awans do Bundesligi. Gospodarze sprawili niespodziankę w pierwszym meczu i pokonali ekipę z najwyższego szczebla rozgrywkowego - FC Koeln 1-0.



W rewanżu (w barażach mierzy się 3. ekipa drugiej Bundesligi oraz 16. z Bundesligi) drużyna z Kolonii zagrała o wiele lepiej i utrzymała się w Bundeslidze.



Goście rozpoczęli to spotkanie lepiej i już w 3. minucie Ondrej Duda zagrał piłkę w pole karne, a Jonas Hector pewnie wpakował ją do siatki. Gracze Holstein Kiel odpowiedzieli błyskawicznie i po zaledwie minucie Lee Jae-sung także trafił do bramki.



FC Koeln chcąc uniknąć kolejnej niespodzianki po kolejnych dwóch minutach ponownie zdobyło gola. Sebastian Andersson najwyżej wyskoczył do piłki po dośrodkowaniu w pole karne i głową dopełnił formalności.





FC Koeln utrzymało się w Bundeslidze! Holstein Kiel nie wykorzystało szansy

Szwed nie pomylił się także w 13. minucie i w bliźniaczej sytuacji wykorzystał kolejne podanie. Tuż przed końcem pierwszej połowy bramkę zdobył także Rafael Czichos, w końcówce wynik ustalił Ellyes Skhiri.



Finalnie do Bundesligi awansowały VfL Bochum i Greuther Fuerth, a na drugim szczeblu rozgrywkowym zagrają Schalke Gelsenkirchen oraz Werder Brema.



