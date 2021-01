Bayern Monachium walczy na wyjeździe z drugoligowym Holstein Kiel w meczu 1/16 finału Pucharu Niemiec. Robert Lewandowski rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkania z Interią.

Do końca nie było wiadomo, czy Robert Lewandowski zagra od pierwszej minuty w dzisiejszym spotkaniu. Napastnik Bayernu miał odpoczywać, ale w ostatniej chwili kontuzji doznał jego zmiennik Eric Maxim Choupo-Moting. Ostatecznie trener Hansi Flick zdecydował się dać odpocząć także "Lewemu", grając bez nominalnego napastnika.



Można przypuszczać, że na pozycji boiskowej "dziewiątki" ustawiony będzie najczęściej Serge Gnabry, który będzie wymieniał się pozycjami z Thomasem Muellerem oraz Leroyem Sane.



Dzisiejszym rywalem Bayernu jest Holstein Kiel, wicelider 2. Bundesligi.



Pierwszą groźną akcję Bawarczycy przeprowadzili w 8. minucie. Po akcji Sane Thomas Mueller wycofał piłkę do Joshuy Kimmicha, który mocno uderzał z 18 m. Niemiec minimalnie się pomylił.



Niedługo później Bayern wyszedł na prowadzenie. Thomas Mueller podał głową do Serge'a Gnabry'ego i wydawało się, że bramkarz spokojnie złapie piłkę. Ten interweniował jednak tak niefortunnie, że sprezentował futbolówkę Gnabry'emu! Napastnik nie mógł chybić z najbliższej odległości.

2021-01-13 20:45 | Stadion: Holstein-Stadion | Arbiter: Robert Schröder STATYSTYKI Kieler SV Holstein 1900 Bayern Monachium 1 1 Posiadanie piłki 36% 64% Strzały 2 10 Strzały na bramkę 2 3 Faule 6 2

Jak pokazały powtórki, gol mógł nie zostać zaliczony, bowiem Gnabry znajdował się na minimalnym spalonym. Mecz rozgrywano jednak bez systemu VAR i sędzia nie mógł naprawić swojego błędu.Gnabry był bardzo bliski podwyższenia prowadzenia w 27. minucie. Jego strzał sprzed pola karnego okazał się odrobinę niecelny. Przed przerwą role się odwróciły i tym razem Mueller był w doskonałej sytuacji po podaniu Gnabry'ego. 31-latek z bliskiej odległości uderzył jednak ponad poprzeczką.Niewykorzystana szansa Muellera zemściła się niemal natychmiast. Bayern stracił bramkę w swoim stylu - po długim podaniu za plecy obrońców Fin Bartels pokonał Manuela Neuera w sytuacji sam na sam!Chwilę później mogło być już 2-1 dla Holsteinu! Jae-Sung Lee wpakował piłkę do bramki, ale sędzia słusznie odgwizdał spalonego. Do przerwy utrzymał się wynik 1-1.

Bramka: 0-1 Gnabry (14.), 1-1 Bartels (37.).



Holstein Kiel: Gelios - Dehm, Wahl, Thesker, van den Bergh - Meffert - Mees, Muehling, Porath, Bartels - Lee.



Bayern Monachium: Neuer - Sarr, Suele, Hernandez, Davies - Kimmich, Tolisso - Sane, Mueller, Musiala - Gnabry.



Zdjęcie Alphonso Davies (przy piłce). Bayern zagrał w okolicznościowych strojach / Stuart Franklin / Getty Images

WG