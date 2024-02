Hit na szczycie dla Bayeru Leverkusen. Kane i koledzy pozostali bezradni

Już w poprzedniej kolejce niemieckiej ekstraklasy sytuacja w tabeli mogła zrobić się mocno niekorzystna dla Bayernu Monachium - ich główni rywale do zdobycia mistrzostwa w tym sezonie, czyli ekipa Bayeru Leverkusen , bez większych problemów wygrała z Darmstadt 2:0, z kolei "Die Roten" musieli się mimo wszystko odrobinę pomęczyć z Borussią Moenchengladbach zanim ostatecznie zatriumfowali 3:1 .

Tym samym przed 21. serią gier "Aptekarze" mieli 52 punkty, a "Gwiazda Południa" 50. Los sprawił, że tym razem obie drużyny miały powalczyć bezpośrednio między sobą na BayArena i... co tu dużo mówić, gospodarze wykorzystali w pełni swoją szansę na odskoczenie oponentom.

Bayer nie dał szans Bayernowi. Trzy mocne ciosy przeciwko "Die Roten"

Rezultat otworzył Josip Staniszić - Chorwat do bramki bronionej przez Manuela Neuera trafił w 18. minucie i to skromne prowadzenie "dowiózł" wraz z kolegami do przerwy. Po zmianie stron, równo w 50. minucie, wynik podwyższył Alex Grimaldo.