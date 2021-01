Krzysztof Piątek rozpoczął mecz w wyjściowym składzie, a jego Hertha BSC podejmuje TSG 1899 Hoffenheim. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkania z Interią!

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.

Krzysztof Piątek przed trzema dniami nie strzelił gola, ale utrzymał miejsce w wyjściowym składzie. Trener Herthy ponownie postawił na wariant z dwoma napastnikami. Piątek zagra u boku Jhona Cordoby.



To spotkanie sąsiadów z dolnych rejonów tabeli. Hertha ma na koncie punkt więcej i wygrana pozwoliłaby jej nieco odskoczyć od dzisiejszego przeciwnika.



Dość szybko Hertha stanęła przed szansą na zdobycie bramki. W polu karnym sfaulowany został Cordoba i arbiter podyktował rzut karny dla berlińczyków!



Do piłki podszedł Krzysztof Piątek, ale bramkarz obronił jego płaskie uderzenie!



Niewykorzystana okazja Piątka bardzo szybko zemściła się na jego drużynie. Choć Hertha miała przewagę, to wystarczyła jedna kontra Hoffenheim, by goście wyszli na prowadzenie. Mocny strzał oddał Sebastian Rudy, piłka odbiła się jeszcze rykoszetem i wpadła do bramki!



Hertha BSC - TSG 1899 Hoffenheim 0-1 - trwa I połowa

Bramka: 0-1 Rudy (33.)



17. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-01-19 20:30 | Stadion: Olympiastadion Berlin | Arbiter: Harm Osmers STATYSTYKI Hertha Berlin TSG 1899 Hoffenheim 0 1 Posiadanie piłki 63,4% 36,6% Strzały 4 5 Strzały na bramkę 2 4 Rzuty rożne 3 1 Faule 6 11

0 1 Hertha Berlin TSG 1899 Hoffenheim Schwolow Pekarík Stark Alderete Fernández Mittelstädt Darida Guendouzi Olié Cunha Tousart Piątek Córdoba Copete Baumann Nuhu Posch Vogt Gaćinović Rudy Baumgartner John Samassekou Dabour Kramarić SKŁADY Hertha Berlin TSG 1899 Hoffenheim Alexander Schwolow Oliver Baumann Peter Pekarik Kasim Adams Nuhu Niklas Stark Stefan Posch Omar Federico Alderete Fernández Kevin Vogt Maximilian Mittelstädt 25′ 25′ Mijat Gaćinović Vladimir Darida 33′ 33′ Sebastian Rudy Mattéo Guendouzi Olié Christoph Baumgartner Matheus Santos Carneiro da Cunha Marco John Lucas Tousart Diadie Samassekou 12′ (k.) 12′ (k.) Krzysztof Piątek Moanes Dabour Jhon Andrés Córdoba Copete Andrej Kramarić REZERWOWI Rune Allmenning Jarstein Philipp Pentke Luca Netz Melayro Bogarde Jordan Torunarigha Joshua Brenet Deyovaisio Zeefuik Havard Nordtveit Santiago Lionel Ascacíbar Max Geschwill Mathew Allan Leckie Sargis Adamyan Dodi Lukébakio Ihlas Bebou Jessic Gaïtan Ngankam Maximilian Beier Daishawn Redan Jacob Bruun Larsen