Krzysztof Piątek na początku meczu zmarnował rzut karny, a jego Hertha BSC przegrała aż 0-3 z TSG 1899 Hoffenheim w meczu 17. kolejki Bundesligi.

Krzysztof Piątek przed trzema dniami nie strzelił gola, ale utrzymał miejsce w wyjściowym składzie. Trener Herthy ponownie postawił na wariant z dwoma napastnikami. Piątek zagrał u boku Jhona Cordoby.

Hoffenheim po dzisiejszym spotkaniu odrobiło stratę do rywali i przeskoczyło berlińczyków w ligowej tabeli.



To jednak Hertha jako pierwsza stanęła przed szansą na zdobycie bramki. W polu karnym sfaulowany został Cordoba i arbiter podyktował rzut karny dla berlińczyków!



Do piłki podszedł Krzysztof Piątek, ale bramkarz obronił jego płaskie uderzenie! Był to pierwszy niewykorzystany karny Piątka w barwach Herthy.



Niewykorzystana okazja Piątka bardzo szybko zemściła się na jego drużynie. Choć Hertha miała przewagę, to wystarczyła jedna kontra Hoffenheim, by goście wyszli na prowadzenie. Mocny strzał oddał Sebastian Rudy, piłka odbiła się jeszcze rykoszetem i wpadła do bramki!



Gospodarze mogli odpowiedzieć w pierwszej akcji po zmianie stron. Z bardzo bliskiej odległości uderzał głową Cordoba, lecz przeniósł piłkę ponad bramką.



I znów niewykorzystana okazja zemściła się na Hercie. Tym razem to Andrej Kramarić przechwycił piłkę w polu karnym gospodarzy i z bliska podwyższył na 2-0!



Tuż po stracie bramki trener Herthy zdecydował się zdjąć Piątka z boiska.



Pod koniec meczu Kramarić dobił jeszcze Herthę. Tym razem 29-latek z Chorwacji wprost idealnie przymierzył z rzutu wolnego - trafił dokładnie w okienko bramki!



Hertha BSC - TSG 1899 Hoffenheim 0-3 (0-1)

Bramka: 0-1 Rudy (33.), 0-2 Kramarić (69.), 0-3 Kramarić (88.).



17. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-01-19 20:30 | Stadion: Olympiastadion Berlin | Arbiter: Harm Osmers STATYSTYKI Hertha Berlin TSG 1899 Hoffenheim 0 3 Posiadanie piłki 57% 43% Strzały 9 13 Strzały na bramkę 2 9 Rzuty rożne 3 2 Faule 16 16 Spalone 1 1

0 3 Hertha Berlin TSG 1899 Hoffenheim Schwolow Pekarík Stark Alderete Fernández Mittelstädt Darida Guendouzi Olié Cunha Tousart Piątek Córdoba Copete Baumann Nuhu Posch Vogt Gaćinović Rudy Baumgartner John Samassekou Dabour Kramarić 2 SKŁADY Hertha Berlin TSG 1899 Hoffenheim Alexander Schwolow Oliver Baumann 46′ 46′ Peter Pekarik Kasim Adams Nuhu Niklas Stark Stefan Posch Omar Federico Alderete Fernández 60′ 60′ Kevin Vogt 60′ 60′ Maximilian Mittelstädt 25′ 25′ Mijat Gaćinović 60′ 60′ Vladimir Darida 33′ 33′ Sebastian Rudy Mattéo Guendouzi Olié 88′ 88′ Christoph Baumgartner Matheus Santos Carneiro da Cunha Marco John Lucas Tousart Diadie Samassekou 12′ (k.) 12′ (k.) 72′ 72′ Krzysztof Piątek 60′ 60′ Moanes Dabour Jhon Andrés Córdoba Copete 68′, 88′ 68′, 88′ 90′ 90′ Andrej Kramarić REZERWOWI Rune Allmenning Jarstein Philipp Pentke 60′ 60′ Luca Netz 88′ 88′ Melayro Bogarde Jordan Torunarigha Joshua Brenet 46′ 46′ Deyovaisio Zeefuik 60′ 60′ Havard Nordtveit Santiago Lionel Ascacíbar Max Geschwill Mathew Allan Leckie 90′ 90′ Sargis Adamyan 60′ 60′ 66′ 66′ Dodi Lukébakio 60′ 60′ Ihlas Bebou Jessic Gaïtan Ngankam Maximilian Beier 72′ 72′ Daishawn Redan Jacob Bruun Larsen