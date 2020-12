Krzysztof Piątek kolejny raz wypadł bardzo blado w spotkaniu Bundesligi, a jego Hertha tylko zremisowała 0-0 z przedostatnim w tabeli FSV Mainz. Polak rozegrał 80 minut. W tym meczu zabrakło nie tylko goli, ale i... celnych strzałów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Hertha Berlin - FSV Mainz 0-0. Skrót meczu (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). wideo Eleven Sports

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Reklama

Pod nieobecność Jhona Cordoby Krzysztof Piątek dostał kolejną szansę, by udowodnić swoją przydatność dla drużyny Herthy. Polak w niedawnym meczu z Unionem dwukrotnie trafił do bramki, ale przed tygodniem z Borussią Moenchengladbach nie zdołał pokonać bramkarza przeciwnika. Niestety, dziś także wypadł bardzo kiepsko.

Zwłaszcza zważywszy na to, że przeciwnikiem Herthy był przedostatni w tabeli zespół Mainz. Drużyna z Moguncji zdobyła dotychczas zaledwie sześć punktów - o siedem mniej niż berlińczycy.



Początek meczu toczył się pod dyktando gospodarzy, ale bez przesadnej przewagi z ich stron. Mainz wyraźnie się cofnęło i nie miało zamiaru wdawać się w otwartą wymianę ciosów.



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!



W czasie pierwszych 20 minut Piątek był dość mocno odcięty od podań. W pewnym momencie Matteo Guendozi wyraźnie pokazał mu, że musi schodzić niżej, by tworzyć możliwość rozegrania piłki.

Po pół godzinie gry polski napastnik otrzymał dośrodkowanie w swoim kierunku z rzutu wolnego. Był bliski oddania strzału głową, ale w ostatniej chwili uprzedził go defensor Mainz. Chwilę później Piątek zobaczył żółtą kartkę za faul na Moussie Niakhate.



Bliscy objęcia prowadzenia byli za to goście. Leandro Barreiro włączył się do akcji z drugiej linii, źle uderzył w piłkę i trafił w poprzeczkę!

12. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-12-15 20:30 | Stadion: Olympiastadion Berlin | Arbiter: Matthias Jöllenbeck STATYSTYKI Hertha Berlin 1. FSV Mainz 05 0 0 Posiadanie piłki 64,8% 35,2% Strzały 10 4 Rzuty rożne 5 4 Faule 17 11

Do przerwy utrzymał się jednak bezbramkowy remis. Piątek w pierwszych 45 minutach nie miał okazji, by sprawdzić czujność bramkarza rywali. Mimo kiepskiej gry 25-latek po przerwie wrócił na boisko.

Po godzinie gry Piątek wreszcie wziął grę na siebie. Zastawił piłkę i dobrze odegrał ją do Matheusa Cunhy. Brazylijczyk miał pozycję do strzału, ale przewrócił się po starciu z rywalem. Piłkarze domagali się rzutu karnego, lecz sędzia nie zgodził się z ich życzeniami.



Paręnaście minut później piłka odbiła się od ręki jednego z zawodników Mainz - i to w jego polu karnym. Sędzia długo czekał na sygnał z VAR, czy podyktować rzut karny, ale ostatecznie nie ułatwił Hercie zadania.

W 80. minucie trener Labbadia w końcu zdjął Piątka z boiska. Polaka zmienił Jessic Ngankam.

Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a żadna z drużyn nie oddała nawet celnego strzału na bramkę przeciwnika. Mainz wciąż jest przedostatnia w tabeli, Hertha zajmuje 10. miejsce.



Hertha BSC - FSV Mainz 0-0

0 0 Hertha Berlin 1. FSV Mainz 05 Zentner Fernandes St. Juste Niakhate Martín Hack Barreiro Martins Stöger Malong Onisiwo Quaison Schwolow Zeefuik Boyata Torunarigha Plattenhardt Tousart Guendouzi Olié Stark Dilrosun Piątek Cunha SKŁADY Hertha Berlin 1. FSV Mainz 05 Alexander Schwolow Robin Zentner 72′ 72′ Deyovaisio Zeefuik Edimilson Fernandes Anga Dedryck Boyata Jeremiah St. Juste 66′ 66′ Jordan Torunarigha Moussa Niakhate 61′ 61′ Marvin Plattenhardt Aarón Martín Caricol 72′ 72′ Lucas Tousart Alexander Hack Mattéo Guendouzi Olié Leandro Barreiro Martins Niklas Stark 28′ 28′ 77′ 77′ Kevin Stöger 61′ 61′ Javairô Dilrosun Pierre Kunde Malong 33′ 33′ 80′ 80′ Krzysztof Piątek 80′ 80′ Karim Onisiwo 49′ 49′ Matheus Santos Carneiro da Cunha 80′ 80′ Robin Quaison REZERWOWI Rune Allmenning Jarstein Finn Gilbert Dahmen Omar Federico Alderete Fernández Daniel Brosinski 61′ 61′ Maximilian Mittelstädt Luca Jannis Kilian 72′ 72′ Peter Pekarik Jean-Paul Boëtius Vladimir Darida 77′ 77′ Danny Latza 72′ 72′ Mathew Allan Leckie Issah Abass 61′ 61′ Dodi Lukébakio 80′ 80′ Jonathan Michael Burkardt 80′ 80′ Jessic Gaïtan Ngankam Dong-won Ji Daishawn Redan 80′ 80′ Jean-Philippe Mateta

Zdjęcie Krzysztof Piątek / Frank Hoermann/SVEN SIMON / East News

WG