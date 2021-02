Hertha BSC przegrała 0-1 z Bayernem Monachium w meczu 20. kolejki Bundesligi. Wydarzeniem spotkania był niewykorzystany rzut karny Roberta Lewandowskiego. Strzał Polaka obronił Rune Jarstein i został pierwszym golkiperem od blisko siedmiu lat, który dokonał tej sztuki.

Polscy kibice czekali na pojedynek reprezentacyjnych snajperów i nie zawiedli się. Trener Herthy Pal Dardai postawił na Krzysztofa Piątka, a Hansi Flick nie mógł zrezygnować z Roberta Lewandowskiego.

Bayern rozpoczął zresztą spotkanie w ultraofensywnym ustawieniu - za plecami "Lewego" ustawieni zostali Leroy Sane, Serge Gnabry, Thomas Mueller oraz Kingsley Coman. W porównaniu do ostatniego spotkania trener Flick w drugiej linii zrezygnował z Marca Roki, rzucając do ataku wszystkie siły już od pierwszej minuty.

Piłkarze pojawili się na murawie w akompaniamencie opadających płatków śniegu i mało brakowało, a Hertha sensacyjnie objęłaby prowadzenie. Dodi Lukebakio już w 3. minucie miał przed sobą tylko Manuela Neuera, ale jego strzał zatrzymał się na bawarskiej "ścianie". Nie ujmując nic klasy niemieckiemu golkiperowi, wydawało się jednak, że Lukebakio mógł zachować się zdecydowanie lepiej - przed oddaniem strzału nie podniósł nawet wzroku, by sprawdzić ustawienie bramkarza.

2021-02-05 20:00 | Stadion: Olympiastadion Berlin | Arbiter: Robert Schröder STATYSTYKI Hertha Berlin Bayern Monachium 0 1 Posiadanie piłki 38,3% 61,7% Strzały 9 13 Strzały na bramkę 7 7 Rzuty rożne 3 11 Faule 12 15 Spalone 6 3

W dalszej części gry Bayern przejął inicjatywę, a po podaniu Roberta Lewandowskiego Leroy Sane minął bramkarza Herthy i został przez niego sfaulowany. Werdykt mógł być tylko jeden - rzut karny.



Do ustawionej na jedenastym metrze piłki podszedł Lewandowski i... Rune Jarstein obronił jego strzał! Dla polskiego strzelca był to pierwszy niewykorzystany rzut karny od ponad dwóch lat i pierwszy obroniony przez bramkarza od blisko siedmiu lat.

Na szczęście dla "Lewego" Bayern wkrótce wyszedł na prowadzenie. Po uderzeniu Kingsleya Comana sprzed pola karnego piłka odbiła się rykoszetem od obrońcy i wpadła do bramki "za kołnierz" Jarsteina.



W końcówce pierwszej połowy Lewandowski miał jeszcze szansę po długim podaniu od Neuera - uderzył głową obok wychodzącego z bramki Jarsteina, ale nie trafił do siatki.

Zdjęcie Robert Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego w meczu z Herthą / Boris Streubel / PAP/EPA

Z kolei w szeregach Herthy ogromnie aktywny był Krzysztof Piątek, któremu za wszelką cenę zależało, aby wpisać się na listę strzelców. Czasami aż za bardzo - Polak przed przerwą strzelał z każdej możliwej pozycji, czasem nie dostrzegając lepiej ustawionych kolegów.



Piątek "zgasł" nieco po przerwie i został zmieniony w 63. minucie. Jego miejsce zajął Nemanja Radonjić.



Im bliżej było końca meczu, tym mniej działo się pod jedną i drugą bramką. Lewandowski bliżej niż strzelenia gola był zaliczenia asysty - gdyby dograł lepiej do Comana, ten byłby doskonałej sytuacji.



Tuż przed końcem spotkania idealną okazję do wyrównania miał jeszcze Matheus Cunha. Brazylijczyk od połowy boiska biegł sam na bramkę Neuera, podciął piłkę nad golkiperem, ale nie trafił w światło bramki.



Bayern po wygranej ma aż 10 punktów przewagi nad drugim w tabeli RB Lipsk. Drużyna Juliana Nagelsmanna swoje spotkanie rozegra dopiero w sobotę przeciwko Schalke 04 Gelsenkirchen. Z kolei Bawarczycy tuż po spotkaniu lecą do Kataru, gdzie czekają ich mecze Klubowych Mistrzostw Świata.



Hertha BSC - Bayern Monachium 0-1 (0-1)



Bramka: 0-1 Coman (21.).



Wojciech Górski



0 1 Hertha Berlin Bayern Monachium Neuer Pavard Süle Alaba Hernández Pi Gnabry Sané Coman Müller Kimmich Lewandowski Jarstein Pekarík Stark Torunarigha Mittelstädt Tousart Lukébakio Cunha Ascacíbar Darida Piątek SKŁADY Hertha Berlin Bayern Monachium Rune Allmenning Jarstein Manuel Neuer Peter Pekarik 31′ 31′ Benjamin Pavard Niklas Stark Niklas Süle 46′ 46′ Jordan Torunarigha David Alaba Maximilian Mittelstädt Lucas Hernández Pi Lucas Tousart 73′ 73′ Serge Gnabry 81′ 81′ Dodi Lukébakio 73′ 73′ Leroy Sané Matheus Santos Carneiro da Cunha 21′ 21′ 86′ 86′ Kingsley Coman 81′ 81′ Santiago Lionel Ascacíbar Thomas Mueller 41′ 41′ 56′ 56′ Vladimir Darida Joshua Kimmich 63′ 63′ Krzysztof Piątek 11′ (k.) 11′ (k.) Robert Lewandowski REZERWOWI Alexander Schwolow Ron-Thorben Hoffmann 46′ 46′ Omar Federico Alderete Fernández Jerome Boateng Márton Dárdai Alphonso Davies Lukas Klünter Bouna Sarr 56′ 56′ Mattéo Guendouzi Olié 73′ 73′ . Douglas Costa 81′ 81′ 90′ 90′ Sami Khedira Jamal Musiala 81′ 81′ Mathew Allan Leckie Marc Roca Junqué Eduard Löwen 73′ 73′ Corentin Tolisso 63′ 63′ Nemanja Radonjić 86′ 86′ Eric Maxim Choupo-Moting