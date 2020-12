Derby Berlina dla Herthy! Gospodarze pokonali Union 3-1, choć po pierwszej połowie prowadziła ekipa gości. Dwie bramki dla Herthy zdobył Krzysztof Piątek, który pojawił się na boisku dopiero po przerwie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Hertha Berlin - Borussia Dortmund 2-5 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Początek derbowego starcia nie był zbyt emocjonujący. Na placu gry obserwowaliśmy sporo walki, lecz nie przekładała się ona na groźniejsze sytuacje podbramkowe. Finalnie piłkarze gości pokazali jednak, że to oni ostatnio znajdują się w lepszej formie. W 19. minucie starcia Marcus Ingvartsen zdołał utrzymać się przy piłce i zagrał w pole karne. Futbolówka trafiła do Taiwo Awoniyiego, który znalazł się w sytuacji sam na sam i pewnie dopełnił formalności.



Union nie miał jednak szczęścia kilka chwil później. Po interwencji systemu VAR Robert Andrich otrzymał czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko. Zawodnik ekipy gości brutalnie faulował wcześniej Lucasa Tousarta i kopnął Francuza w głowę.



Reklama

Grająca w przewadze Hertha zaczęła zdobywać optyczną przewagę, jednak umiejętnie bronili się goście. Bliski trafienia do bramki był Dodi Lukebakio. Belg przejął piłkę po nieudolnej interwencji defensorów, lecz nie zdołał trącić jej do siatki. Wcześniej uderzał natomiast Vladimir Darida.

W przerwie doszło do roszad i na boisku pojawili się Krzysztof Piątek i Javairo Dilrosun.

Druga część gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla Herthy. Matheus Cunha dobrze minął rywala i oddał strzał zza pola karnego. Golkiper ekipy gości odbił piłkę przed siebie i ta trafiła do Petera Pekarika. Słowacki zawodnik oddał intuicyjny strzał, po którym futbolówka znalazła drogę do bramki.



Obraz gry nie zmieniał się. Gospodarze częściej utrzymywali się przy piłce, lecz w ich poczynaniach zdecydowanie brakowało dokładności i precyzji. Jej zabrakło również Piątkowi, który kilkanaście minut po pojawieniu się na boisku zdołał oddać strzał. Futbolówka po uderzeniu reprezentanta Polski poszybowała wysoko ponad poprzeczką.



Polski napastnik o wiele lepiej zachował się w swojej kolejnej sytuacji. Piątek najpierw wymusił błąd na bramkarzu rywali i po chwili udało mu się wpakować piłkę do siatki. Reprezentant Polski otrzymał futbolówkę po podaniu z bocznej strefy boiska, odwrócił się i huknął. Piłka odbiła się jeszcze od jednego z defensorów Unionu i wpadła do siatki.



Atakujący Herthy złapał wiatr w żagle i błyskawicznie zdobył kolejnego gola. Piątek oddał intuicyjny strzał z powietrza po interwencji obrońcy i pewnie dopełnił formalności.



Tuż przed zakończeniem starcia Piątek oddał kolejny groźny strzał z dystansu. Futbolówka zmierzała jednak w środek bramki i pewnie odbił ją Andreas Luthe.



Bundesliga - wyniki, tabela, strzelcy



10. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-12-04 20:30 | Stadion: Olympiastadion Berlin | Arbiter: Felix Brych Hertha Berlin 1. FC Union Berlin 3 1 DO PRZERWY 0-1 P. Pekarík 51' K. Piątek 74',77' T. Awoniyi 20'

3 1 Hertha Berlin 1. FC Union Berlin Luthe Friedrich Ryerson Knoche Andrich Trimmel Lenz Prömel Ingvartsen Kruse Awoniyi Schwolow Pekarík Boyata Torunarigha Plattenhardt Stark Tousart Cunha Guendouzi Olié Darida Lukébakio SKŁADY Hertha Berlin 1. FC Union Berlin Alexander Schwolow Andreas Luthe 51′ 51′ 90′ 90′ Peter Pekarik Marvin Friedrich Anga Dedryck Boyata 52′ 52′ 82′ 82′ Julian Ryerson Jordan Torunarigha Robin Knoche Marvin Plattenhardt 23′ 23′ Robert Andrich Niklas Stark 35′ 35′ 78′ 78′ Christopher Trimmel 46′ 46′ Lucas Tousart 63′ 63′ 77′ 77′ Christopher Lenz 84′ 84′ 90′ 90′ Matheus Santos Carneiro da Cunha 82′ 82′ Grischa Prömel Mattéo Guendouzi Olié Marcus Ingvartsen 46′ 46′ Vladimir Darida Max Kruse 85′ 85′ Dodi Lukébakio 20′ 20′ 54′ 54′ Taiwo Michael Awoniyi REZERWOWI Rune Allmenning Jarstein Loris Karius Márton Dárdai 77′ 77′ Niko Gießelmann 85′ 85′ Maximilian Mittelstädt Keita Endo 90′ 90′ Deyovaisio Zeefuik Akaki Gogia 46′ 46′ Javairô Dilrosun 54′ 54′ Sebastian Griesbeck 90′ 90′ Mathew Allan Leckie 82′ 82′ Sheraldo Becker Eduard Löwen 78′ 78′ Marius Bülter Jessic Gaïtan Ngankam Tim Maciejewski 46′ 46′ 74′, 77′ 74′, 77′ Krzysztof Piątek 82′ 82′ Cedric Teuchert

STATYSTYKI Hertha Berlin 1. FC Union Berlin 3 1 Posiadanie piłki 68,1% 31,9% Strzały 12 4 Strzały na bramkę 10 2 Rzuty rożne 9 2 Faule 15 9

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl! Kliknij tutaj!

PA