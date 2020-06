- Na początku pobytu we Włoszech, Piątek grał bardziej instynktownie, strzelał i wszystko mu wpadało. Gdy włączyła się głowa, kiedy zaczął więcej myśleć, kombinować i kalkulować, to jego forma się zacięła - stwierdził ekspert Polsatu Sport Tomasz Łapiński. Były reprezentant Polski odniósł się do stopniowego powrotu formy Krzysztofa Piątka.

Krzysztof Piątek po transferze do Serie A, bardzo szybko stał się bohaterem Genoi i już w swoim oficjalnym debiucie w barwach "Rossoblu" zdobył aż cztery bramki w starciu z Lecce.



Polski napastnik miał niesamowity start we Włoszech i już po pół roku został kupiony przez AC Milan. Popularny "Il Pistolero" nie był jednak w stanie utrzymać wysokiej formy również w tym sezonie i mając zaledwie cztery bramki a koncie, został sprzedany do Herthy Berlin.



Klub Bundesligi miał być dla niego miejscem obudowy, jednak Piątek zdobył tylko jedną bramkę w pięciu ligowych starciach. Forma "Starej Damy" również nie była zadowalająca.



Włodarze zdecydowali się na zmianę szkoleniowca, a miejsce Juergena Klinsmanna zajął Bruno Labbadia. Niemiecki trener odmienił oblicze Herthy i również zdecydował się na zmianę w ataku.