Krzysztof Piątek zaliczył niesamowite wejście na boisko w meczu przeciwko Schalke! Polski napastnik pojawił się na placu gry w samej końcówce starcia i już po chwili wpakował piłkę do siatki. Hertha pokonała natomiast niżej notowanego rywala 3-0, a sędzia nie uznał jednego gola dla gospodarzy. Powodem był spalony, na którym znalazł się Piątek.

Starcie pomiędzy Herthą a Schalke było zdecydowanie meczem drużyn, które ostatnio przeżywają kryzys. Oczywiście jego skala w obu przypadkach jest zupełnie inna, lecz miejsce w tabeli nie zadawala żadnej ze stron. Gospodarze pomimo sporych wydatków transferowych nadal znajdują się w środku tabeli, a piłkarze z Gelsenkirchen... nie wygrali w tym sezonie ani jednego starcia.



Taki układ sił teoretycznie nie zapowiadał ciekawego widowiska, to boiskowa rzeczywistość okazała się nieco inna i obie strony ruszyły do ataku. Pierwszą groźniejszą sytuację w tym meczu stworzyli sobie gracze Bruna Labbadii. W 24. minucie Matheus Cunha sprytnie zagrał futbolówkę do Dodiego Lukebakio, który znalazł się sam na sam z bramkarzem, jednak musiał uznać wyższość Ralfa Faehrmanna.



Gospodarze atakowali i po chwili w polu karnym padł Vladimir Darida. Wcześniej starł się on z jednym z graczy Schalke, lecz sędzia pozostał niewzruszony i nie wskazał na "jedenastkę". Goście momentalnie spróbowali odpowiedzieć, gdy Mark Uth wpadł w pole karne i oddał strzał. Futbolówka po uderzeniu Niemca poszybowała obok bramki.



Hertha nie dała się jednak zepchnąć do defensywy i końcówka pierwszej połowy należała do graczy stołecznej ekipy. Najpierw Marvin Plattenhardt efektownym uderzeniem z powietrza zagroził bramce Faehrmanna, a kilka chwil później Matteo Guendouzi otrzymał piłkę po interwencji jednego z defensorów Schalke i technicznym strzałem umieścił ją w siatce.



Druga część gry również rozpoczęła się o wiele lepiej dla graczy z Berlina. W 54. minucie Vladimir Darida popędził boczną strefą boiska i zagrał wzdłuż linii bramkowej. Na piłkę nabiegł Jhon Cordoba i z najbliższej odległości umieścił ją w siatce. Kolumbijczyk na boisku w pierwszym meczu Herthy w 2021 roku zastąpił Krzysztofa Piątka.



Reprezentant Polski otrzymał jednak swoją szansę i na placu gry pojawił się w 78. minucie. Bardzo szybko przypomniał o swoim strzeleckim instynkcie i już po dwóch minutach zdobył bramkę! Polski napastnik znalazł się w sytuacji sam na sam i momentalnie uderzył, a pędząca piłka popędziła pomiędzy nogami interweniującego Faehrmanna.



Piątek był bardzo aktywny i w 88. minucie ponownie umieścił futbolówkę w bramce. Radość polskiego napastnika została jednak przerwana przez sędziego. Popularny "Il Pistolero" znalazł się na pozycji spalonej w momencie podania.



Bundesliga - wyniki, tabela, strzelcy

14. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-01-02 18:30 | Stadion: Olympiastadion Berlin | Arbiter: Sven Jablonski Hertha Berlin Schalke 04 Gelsenkirchen 3 0 DO PRZERWY 1-0 M. Guendouzi 36' J. Córdoba 52' K. Piątek 80'

3 0 Hertha Berlin Schalke 04 Gelsenkirchen Fährmann Stambouli Kabak Nastasić Oczipka Serdar Schöpf Harit Mascarell Uth Hoppe Schwolow Pekarík Stark Alderete Fernández Plattenhardt Guendouzi Olié Darida Tousart Lukébakio Córdoba Copete Cunha SKŁADY Hertha Berlin Schalke 04 Gelsenkirchen Alexander Schwolow Ralf Faehrmann 82′ 82′ Peter Pekarik Benjamin Stambouli Niklas Stark Ozan Muhammed Kabak Omar Federico Alderete Fernández Matija Nastasić 86′ 86′ Marvin Plattenhardt Bastian Oczipka 36′ 36′ 51′ 51′ Mattéo Guendouzi Olié Suat Serdar Vladimir Darida Alessandro Schöpf 14′ 14′ Lucas Tousart 58′ 58′ Amine Harit 86′ 86′ Dodi Lukébakio 58′ 58′ 58′ 58′ Omar Mascarell González 52′ 52′ 78′ 78′ Jhon Andrés Córdoba Copete Mark Uth 82′ 82′ Matheus Santos Carneiro da Cunha 37′ 37′ 81′ 81′ Matthew Hoppe REZERWOWI Rune Allmenning Jarstein Frederik Roennow Márton Dárdai 58′ 58′ Timo Becker 86′ 86′ Maximilian Mittelstädt Hamza Mendyl 86′ 86′ Luca Netz Malick Thiaw Jordan Torunarigha 68′ 68′ Can Bozdogan 82′ 82′ Deyovaisio Zeefuik Levent Mercan 82′ 82′ Jessic Gaïtan Ngankam 81′ 81′ Ahmed Kutucu 78′ 78′ 80′ 80′ Krzysztof Piątek 58′ 58′ 68′ 68′ Steven Skrzybski Daishawn Redan

STATYSTYKI Hertha Berlin Schalke 04 Gelsenkirchen 3 0 Posiadanie piłki 62,4% 37,6% Strzały 18 9 Strzały na bramkę 12 4 Rzuty rożne 9 5 Faule 11 18 Spalone 6 1

