Hertha Berlin podejmuje SC Freiburg w zaległym meczu 30. kolejki Bundesligi. W ekipie gospodarzy od pierwszej minuty gra Krzysztof Piątek. Dołącz do relacji live i śledź przebieg spotkania z Interią!

Wynik tego meczu będzie miał niebagatelny wpływ na układ dolnych rejonów tabeli. Hertha znajduje się w tej chwili na przedostatniej pozycji, co oznacza degradację.

W poprzednim występie Krzysztof Piątek wszedł na bisko w 80. minucie i był bliski pokonania bramkarza Mainz. Zamiast tego zaliczył jednak fatalny kiks, okrzyknięty przez niektórych pudłem sezonu.

Krzysztof Piątek znowu trafia!

Mimo to dzisiaj znalazł się w wyjściowym składzie berlińczyków. I wykorzystał swoją szansę jeszcze przed upływem kwadransa. Dopadł do piłki odbitej niefortunnie przez bramkarza i z narożnika pola karnego oddał strzał nie do obrony. Futbolówka zatrzymała się na bocznej siatce i było 1-0!



Wydawało się, że goście ruszą zaciekle do odrabiania strat. Tymczasem niespełna dziesięć minut później Hertha prowadziła już dwiema bramkami. Tym razem stojący miedzy słupkami Florian Mueller skapitulował po strzale głowa Petera Pekarika.



Hertha Berlin - SC Freiburg 2-0 - trwa I połowa

Bramki: 1-0 Piątek (13.), 2-0 Pekarik (22.)



30. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-05-06 18:30 | Stadion: Olympiastadion Berlin | Arbiter: Benjamin Cortus STATYSTYKI Hertha Berlin SC Freiburg 2 0 Posiadanie piłki 47,2% 52,8% Strzały 7 3 Strzały na bramkę 6 1 Faule 3 6

