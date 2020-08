Niemieckie media zdają się nie mieć wątpliwości i twierdzą, że Krzysztof Piątek nie opuści w najbliższym czasie Herthy Berlin. Zainteresowanie polskim napastnikiem wykazywały kluby Serie A.

Według portalu "kicker.de" włodarze Herthy Berlin nie rozważają sprzedaży Krzysztofa Piątka w obecnym okienku transferowym. Usługami napastnika zainteresowane miały być Fiorentina czy Torino.



Niemieccy dziennikarze dodają, że Hertha wiąże przyszłość z reprezentantem Polski i nie bez powodu podpisała z nim kontrakt aż do 2025 roku. Sytuacji Piątka ma również nie zmienić transfer drugiego napastnika.



"Corriere dello Sport" twierdziło, że drużyna z Florencji w stanie zapłacić za Polaka zbliżoną kwotę, za jaką przeniósł się on z AC Milan do niemieckiej ekipy. Hertha pozyskała Piątka za ok. 27 milionów euro.