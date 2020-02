Transfer Krzysztofa Piątka do Tottenhamu Hotspur nie doszedł do skutku, ponieważ na przeprowadzkę do Londynu nie zgodziła się jego żona Paulina, podał "SportBild".

Według niemieckich mediów wolała być bliżej domu. Po przeprowadzce do Herthy Berlin małżeństwo Piątków mieszka tylko kilka godzin od polskiej granicy.

Doniesienia w sprawie Piątka mówiły o zainteresowaniu 24-letnim napastnikiem ze strony "Kogutów". Polak miałby zastępować kontuzjowanego Harry'ego Kane'a. Tottenham chciał go jednak wypożyczyć, natomiast AC Milan wolał sprzedaż.

Piątek świetnie zaadaptował się w Serie A. W debiutanckim sezonie (2018/19) strzelił 22 gole dla Genoi i Milanu w Serie A, o jeden więcej od Cristiana Ronalda, który w tym samym czasie trafił do Juventusu Turyn.

W tym sezonie snajper z Dzierżoniowa jednak zdecydowanie zwolnił. W 18 meczach ligowych trafił do siatki zaledwie cztery razy, co skłoniło Milan do zakontraktowania weterana, 38-letniego Zlatana Ibrahimovicia. Od czasu przyjścia Szweda Piątek usiadł na ławce w meczach Serie A, a w końcu został sprzedany do Herthy za około 23 miliony euro.

Polak w drugim meczu w barwach berlińczyków zdobył pierwsza bramkę, ale jego nowy klub przegrał we wtorek z Schalke 04 Gelsenkirchen 2-3 w Pucharze Niemiec.



Zdjęcie Paulina, żona Krzysztofa Piątka / Andrzej Iwańczuk / East News

