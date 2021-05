Skandal w Hercie Berlin. Członek rady nadzorczej Jens Lehmann został zwolniony z pracy, po tym jak światło dzienne ujrzały wiadomości o podłożu rasistowskim, które pisał pod adresem Denisa Aogo w jednym z komunikatorów.

Lehmann to były bramkarz i 65-krotny reprezentant Niemiec, a do niedawna także członek rady nadzorczej Herthy Berlin. 5 maja stracił jednak pracę w trybie natychmiastowym, po skandalu o podłożu rasistowskim, który wywołał.

W jednej z wiadomości w internetowym komunikatorze Lehmann ocenił angaż Denisa Aogo - byłego piłkarza między innymi Schalke i Hannoveru - w niemieckim oddziale telewizji Sky, sugerując, że 34-latek otrzymał swoją posadę tylko dlatego, że jest czarnoskóry.



Być może obyłoby się dla niego bez przykrych konsekwencji, lecz przypadkowo Lehmann wysłał tę wiadomość do samego Aogo, który upublicznił korespondencję. Reakcja Herthy była natychmiastowa, a Lehmann został wyrzucony z klubu.





- Późnym wieczorem we wtorek uwagę mediów przyciągnął zrzut ekranu, który przedstawił Dennis Aogo, pracujący jako ekspert w telewizji Sky. W prywatnym czacie Jens Lehmann wypowiedział się w sposób rasistowski w stosunku do byłego niemieckiego piłkarza. W rezultacie partner strategiczny klubu podjął w środę rano decyzję o zakończeniu współpracy z Lehmannem jako przedstawicielem w radzie nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Herthę.



- Takie stwierdzenia w żaden sposób nie odpowiadają wartościom, które wyznaje i aktywnie prowadzi Hertha BSC. Dystansujemy się od wszelkich form rasizmu i cieszymy się z posunięcia Tennor Holding - skomentował tę decyzję prezes Herthy Werner Gegenbauer.



Sprawę skomentował w mediach społecznościowych sam Lehmann. Stwierdził, że przeprosił Aogo za swoją wiadomość i przyznał, że jako były zawodnik międzynarodowy posiada ogromną wiedzę i sporo wnosi do redakcji, w której pracuje.



